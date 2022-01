La menace est réelle selon eux. À travers une lettre, les patrons de dix compagnies aériennes américaines alertent sur le danger de la 5G pour le secteur aérien. Ils y décrivent un risque de chaos si rien n'est fait, avec des milliers de vols concernés.

Ce communiqué glaçant n'incite pas à monter dans un avion et la réponse de la sécurité aérienne non plus. Cette dernière conseille par exemple de renforcer les mesures de précaution à l'atterrissage pour des Boeing 787. Selon les transporteurs et les constructeurs, le problème est que la 5G utilise des fréquences proches des altimètres des appareils.

Sécurité compromise, avions cloués au sol, marchandises bloquées... les compagnies aériennes dressent un tableau apocalyptique évoquant une nation paralysée. Ils demandent que la 5G soit bannie à moins de 3,5 kilomètres des aéroports. "Vous avez eu des années pour adapter vos appareils", rétorquent les très puissants opérateurs téléphoniques Verizon et AT&T, qui ont investi des dizaines de milliards de dollars dans cette technologie.

Le gouvernement va-t-il arbitrer ? Difficile de prendre le pari que tout se passera bien, malgré ces avertissements saisissants.

