et Philippe Dova

publié le 24/10/2019 à 08:33

Carlos Ghosn contre-attaque. L'ancien patron de Renault demande l'annulation des poursuites qui le visent au Japon. Ce jeudi matin, Carlos Ghosn et ses défenseurs ont démonté point par point les accusations des procureurs lors d'une audience préliminaire au procès qui doit s'ouvrir en avril.

Eléments à l'appui, les avocats ont aussi pointé du doigt les failles de procédure, n'hésitant pas à accuser le parquet de Tokyo d'"actes illégaux" commencés avant l'arrestation de leur client et se poursuivant depuis.

Dans un communiqué, il dénonce une conspiration au plus haut sommet de l'État impliquant les procureurs, le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, et des dirigeants de Nissan. Une sorte de cabinet noir accréditant la thèse du complot dont l'objectif aurait été d'empêcher le passage de Nissan sous pavillon français, prôné par Carlos Ghosn.

À l'issue de l'audience, les avocats ont demandé l'annulation pure et simple de l'ensemble des poursuites contre leur client. Pour sa part, le parquet de Tokyo s'est refusé à tout commentaire. Et bizarrement, l'ensemble des médias locaux observent pour l'heure un silence assourdissant.

A écouter également dans ce journal

Justice - La condamnation est tombée. Dix ans de réclusion criminelle à l'homme de 36 ans, qui avait frappé et aspergé d'acide sulfurique son ex-conjointe en 2016. Le Tribunal a prononcé une peine complémentaire de 5 ans de suivi socio-judiciaire.

Pompier - Nicolas, pompier, a été blessé par un policier il y a dix jours lors de la manifestation des soldats du feu à Paris. Dans un vidéo, il avait insulté Macron. Il a été suspendu et risque la révocation. Il a écrit une lettre ouverte au président pour éviter cela.

Royaume-Uni - "Une tragédie inimaginable", ce sont les mots de Boris Johnson après la découverte de 39 corps dans un camion frigorifique à Londres. Le chauffeur a été arrêté. L'identification des victimes est en cours, il s'agit très probablement de migrants.