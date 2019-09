publié le 04/09/2019 à 15:03

Drame familial en Alabama. Un garçon de 14 ans a abattu avec une arme de poing les cinq membres de sa famille, dans la nuit de lundi à mardi, dans cet État américain du sud-ouest des États-Unis.

L'adolescent, après avoir lui-même appelé la police, "a reconnu avoir tiré sur les cinq membres de sa famille à leur domicile", a écrit sur Twitter le bureau du shérif du comté de Limestone, situé à la frontière avec le Tennessee, au sud de Nashville. Les victimes sont ses parents, âgés d'une trentaine d'années, ainsi que ses trois demi-frères et sœur, âgés entre six mois et six ans, selon les autorités locales.

La police avait indiqué dans un premier temps que trois personnes étaient décédées sur place et que deux autres avaient été transportées à l'hôpital dans un état critique. Ces deux dernières ont finalement succombé à leurs blessures dans les heures qui ont suivi.

Statement from LCSO regarding Monday’s tragedy in Elkmont: pic.twitter.com/LlH7hSFFUl — Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019