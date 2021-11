Au Népal, trois jeunes alpinistes français sont toujours portés disparus. Les recherches ont d'ailleurs repris ce lundi matin. Les trois hommes âgés d'une vingtaine d'années étaient engagés dans une expédition de haut niveau sur un sommet de la région de l'Everest, entre 5.000 et 6.000 mètres d'altitude.

Le dernier contact avec eux remonte au 26 octobre. Ils auraient été pris dans une avalanche et l'heure n'est pas à l'optimisme. Sur place au Népal, il n'y a plus d'espoir. Au club alpin français, le chef de l'expédition Stéphane Benoist est le responsable du groupe excellence alpinisme national, auquel appartenaient les trois disparus. "Entre la date de l'accident et la hauteur de la chute, nous dans notre esprit, ils sont décédés. On est dévasté. On tisse des liens très forts en montagne", dit-il.

La jeune alpiniste Anouk Félix-Faure fait également parti du groupe excellence alpinisme national. Elle est aussi au Népal mais n'était pas sur le lieu de l'accident. "C'est hyper attirant mais oui ça fait peur, il peut y avoir une avalanche, une chute de sérac", avait-elle confié au Dauphiné Libéré. Les recherches reprendront ce lundi sur le terrain avec cinq guides népalais.

