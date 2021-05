publié le 13/05/2021 à 06:32

Au Proche-Orient, la tension ne retombe pas entre Israël et les Palestiniens. Un conflit au double visage. Il y a d'abord ces tirs incessants entre la Bande de Gaza et l'Etat hébreux. D'un côté les roquettes du Hamas, environ 1.500 depuis le début de la semaine. De l'autre, les frappes de représailles. Le bilan est déjà terriblement lourd : 74 morts et des centaines de blessés.

L'autre aspect, ce sont les émeutes entre des Juifs d'extrême droite et les Arabes. Des émeutes qui ont tourné au lynchage hier à Bat Yam, ville au sud de Tel-Aviv, mercredi 12 mai. Un homme présumé arabe a été littéralement lynché.

Les images diffusées en direct à la télévision ont choqué tous les Israéliens. On y voit un homme être sorti de sa voiture puis tabassé par la foule, avant de perdre connaissance, gisant sur le sol. Il aurait été considéré comme un arabe voulant foncer dans une manifestation d'extrême droite.

Parallèlement dans le nord du pays, un jeune Juif a été caillassé et lynché lui aussi par des manifestants arabes. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave.

Ces tensions sont tout à fait inédites en Israël, si bien que les responsables politiques de tous bords, que ce soit les députés juifs d'extrême droite ou les députés de la liste arabe unie en général très hostiles à Israël, ont tous appelé au calme et craignent le début d'une guerre civile en Israël.

