Mais si Donald Trump a renouvelé ses appels à ce que "tout le monde" reste "calme et en sécurité", il n'a pas adressé d'avertissement explicite aux autorités chinoises . "J'espère qu'il y aura une solution pacifique" et que "personne ne sera tué", s'est-il borné à ajouter, provoquant de vives critiques aux États-Unis.

Les infos de 6h - Hong Kong : Trump confirme que l'armée chinoise se déploie

Le président américain a confirmé que l'armée chinoise se déployait "à la frontière avec Hong Kong", alors qu'une partie des manifestants se montrent de plus en plus virulents et que les affrontements avec la police se multiplient.

