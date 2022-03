Les infos de 5h - Guerre en Ukraine : l'Union européenne en sommet de crise à Versailles

Lancer un signal politique à l'Ukraine, signifier aux Ukrainiens qu'ils appartiennent à la grande famille européenne. Lors du sommet de Versailles, qui se déroulera jeudi 10 et vendredi 11 mars, les chefs d'État et de gouvernement des vingt-sept pays de l'Union européenne devraient annoncer des partenariats avec Kiev, des coopérations économique, militaire et au niveau de l'éducation. Et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, sera peut-être invité à un prochain sommet européen.

Mais il n'est pas question d'évoquer une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. "Il est trop tôt pour passer de vingt-sept à vingt-huit", souligne l'Élysée qui estime que cette décision ne peut pas être prise en un week-end. Rappelons que les Balkans et le Monténégro sont candidats à une entrée dans l'UE et attendent depuis 2010.

Sans compter que le pays, fragilisé par la guerre, serait déstabilisé. Il se viderait de sa population et notamment de ses travailleurs qualifiés. Donc pas d'adhésion au programme du sommet, mais un rapprochement sera ancré à Versailles.

À écouter également dans ce journal

Corse - La colère monte après l'agression d'Yvan Colonna, plusieurs centaines de personnes étaient réunis à Ajaccio, Bastia et Calvi mercredi soir. À Ajaccio, des manifestants se sont introduits dans le palais de justice et ont allumé des feux.

Xénogreffe - Le premier patient au monde à avoir reçu une greffe de coeur d'un porc génétiquement modifié est décédé deux mois après son opération, a annoncé l'hôpital où il était pris en charge.

Football - Le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid (3-1), mercredi soir. "On a perdu un peu le contrôle", a reconnu Mauricio Pochettino, le directeur sportif brésilien du PSG.