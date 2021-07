Le Royaume-Uni subit depuis plusieurs semaines la vague Delta, le pays est monté jusqu'à 50.000 cas par jour. Malgré tout les hôpitaux tiennent et le nombre de cas baisse depuis quelques jours.

L'Écosse est sortie de l'Euro environ deux semaines avant l'Angleterre et la baisse des cas est arrivée en Écosse presque pile deux semaines avant l'Angleterre. La fin de l'année scolaire mi-juillet a aussi eu un impact. Les élèves devaient se tester deux fois par semaine.

Cette réduction serait-elle en trompe l'œil ? Moins de tests effectués entrainerait moins de cas détectés.

Non, selon un professeur britannique car la proportion des cas par rapport au nombre de tests effectués reste stable. La raison est donc plus profonde : "C’est grâce à l’immunité, au Royaume-Uni, près de 90% des adultes ont eu une dose d’un vaccin et près de 70% les deux doses. Et nous avons aussi beaucoup de non vaccinés qui ont encore des anticorps parce qu’ils ont eu la Covid".

Le professeur se méfie de l'automne mais pour l'instant il est persuadé que cette baisse des cas est bien réelle et elle devrait déboucher sur une baisse des hospitalisations dès cette semaine.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La Haute-Corse serre la vis. L'épidémie s'y propage 4 fois plus vite qu'ailleurs en France et donc désormais pour tout mariage avec plus de 50 invités il faudra un référent passe sanitaire déclaré chargé de vérifier les QR code.



Jeux Olympiques - En judo, Sarah Léonie Cysique a perdu en finale des moins de 57 kilos. Elle a obtenu la médaille d'argent mais fait inédit en finale elle a été disqualifiée, l'arbitre estimant qu'elle avait fait un geste dangereux pour elle-même. Victoire 3 sets à 0 des Bleus en volley contre la Tunisie. En handball Nikola Karabatic et ses coéquipiers se sont imposés 34-29 contre le Brésil.

International - En Tunisie, une crise politique vient s'ajouter à la crise sanitaire qui frappe le pays. Le Parlement est bouclé par les militaires et le président Kais Saied s'octroie tous les pouvoirs. Les opposants d'Ennahda dénoncent un coup d'État.