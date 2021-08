En Afghanistan, les promesses de clémence et de tolérance n'auront été que de courte durée. Un rapport de l'ONU révèle ce vendredi 20 août que les Talibans ont intensifié ces dernières heures leur traque contre les Afghans ayant travaillé avec les forces étrangères. De nombreuses opérations de porte-à-porte sont notamment menées.

Le rapport écrit que les Talibans on établit des listes prioritaires de noms de personnes qu’il faut traquer. Les experts mandatés par les Nations Unies décrivent le porte-à-porte aux domiciles des personnes recherchées avec à chaque fois des risques de torture et d’exécution. Parmi les personnes visées : ceux et celles ayant travaillé pour les forces occidentales mais aussi des avocats, des militants des droits de l’homme ou même des journalistes.

Une radio allemande confirme ce vendredi 20 août que les Talibans se sont rendus au domicile d'un de leur reporter déjà rapatrié en Allemagne, mais les terroristes ont tout de même tué un membre de sa famille présent et blessé un autre. Un autre média annonce que deux de leurs journalistes ont été roués de coups et les domiciles de plusieurs d’entre eux ont été fouillés à Kaboul.

Dans les rues de la capitale, l’hostilité des Talibans contre la presse et les opposants est de moins en moins contenue. Jour après jour, le discours de concours national apparaît de plus en plus comme un écran de fumée.

