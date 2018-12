publié le 31/12/2018 à 09:06

Les boursiers sont comme fous, alternant les fortes baisses et les hausses. Les montagnes russes des derniers jours ne doivent pas faire oublier la tendance : jusqu'à Noël, le mois de décembre a été le plus mauvais décembre depuis les années 1930. Sur l'année, la bourse de New York aura fait moins 6%, le CAC 40 est à -12% sur l'année, l'Allemagne est à -18 et on a -15 à Hong Kong.



En réalité, si on prend le point le plus élevé des marchés mondiaux, la chute est plus importante encore et il s'agit d'une véritable correction. L'explication principale est que l'ère de l'argent facile est finie : une banque centrale est comme un climatiseur et voilà que la banque centrale américaine se met à faire du froid, car elle considère que l'économie américaine risque la surchauffe, donc elle relève ses taux d’intérêt.

Au même moment, la banque centrale européenne change elle aussi de politique et cesse ses mesures exceptionnelles mises en place pour aider la zone euro à sortir de la crise. Moins de soutien de l'économie veut dire moins de profits potentiels pour les entreprises du côté des boursiers donc on vend, donc les cours chutent.

Des gadins pour les stars technologiques

On a vu aussi les stars technologiques prendre des gadins en fin d'année. Apple a perdu 35% par rapport à son plus haut de l'automne, et Amazon près de 30%. Il y a eu une bulle sur toute la Silicon Valley américaine et sur les Gafa, qui avaient atteint des cours boursiers complètement délirants. Les dernières semaines ont en partie corrigé cela.



Il y a peut-être aussi le sentiment chez les investisseurs que les technologies de l'avenir ne naîtront plus toutes forcément en Californie, mais en Chine. La confrontation entre les États-Unis et la Chine est montée en puissance cette année : les deux empires sont engagés dans une rivalité technologique et tout cela promet une année boursière 2019 turbulente, à l'image de la fin de l'année 2018.