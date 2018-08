publié le 17/08/2018 à 08:27

Une course contre la montre. Les chances de retrouver les survivants de l'effondrement du viaduc de Gênes survenu le 14 août s’amenuisent. Selon un bilan provisoire, 38 personnes sont décédées, dont 4 Français. Alors qu'une journée de deuil national sera organisée samedi 18 août, les autorités italiennes commencent à donner le nom des victimes.



De nombreux survivants, encore sous le choc, racontent la catastrophe. " Il pleuvait énormément. Un éclair a frappé une pile du pont, qui a cédé. Tout s'est ensuite effondré d'un coup. Le camion vert, qui était devant moi, est le plus chanceux. Il roulait et une voiture l'a doublé. Il a dû freiner et la voiture a basculé dans le vide", explique un chauffeur rescapé au micro de RTL.

L'effondrement du pont vire désormais au règlement de comptes politique. Luigi Di Maio, vice-Premier ministre italien, n'a pas hésité à incriminer les gouvernements précédents, dont celui de Matteo Renzi. "Tout cela est arrivé parce que, par habitude, les campagnes électorales à gauche comme à droite ont reçu des fonds", a-t-il déclaré.

À écouter également dans ce journal :

- Musique : Aretha Franklin, surnommée la reine de la soul, est décédée jeudi 16 août à Détroit, aux États-Unis. La chanteuse est morte à 76 ans d'un cancer, diagnostiqué en 2010.



- Air France : Les syndicats n'approuvent pas la récente nomination du Canadien Ben Smith à la tête de la compagnie aérienne. L'ancien numéro 2 d'Air Canada prendra ses fonctions en septembre.



- Rugby : Les obsèques de Louis Fajfrowski, un jeune rugbyman décédé brutalement après un match, auront lieu vendredi 17 août à Fabrègues, près de Montpellier. Les causes de la mort restent toujours floues, malgré une autopsie.



- Fait-divers : Un accident entre un camion et le bus d'une colonie de vacances sur l'autoroute A4 a fait 9 blessés jeudi 16 août. Le car s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence et a été percuté par le poids-lourd.