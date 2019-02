publié le 16/02/2019 à 18:50

En Argentine, ses parents, ses amis, des milliers d'anonymes ont rendu ce samedi 16 février un dernier hommage à Emiliano Sala, l'ancien avant-centre du FC Nantes victime d'un accident d'avion alors qu'il s'apprêtait à jouer pour son nouveau club de Cardiff au Pays de Galles.



Ce samedi, c'est à Progreso qu'avaient lieu la cérémonie, petite ville de 3.000 habitants près de Santa Fe. Près du cercueil, deux photos du jeune homme de 28 ans, accompagné d'une phrase : "Ton héritage est étenel". Flora Genoux, sur place pour RTL, a recueilli le témoignage de Silvina, une voisine, venue très tôt ce samedi matin.

"C’était un garçon très modeste, simple. À chaque fois qu’il revenait au village il allait jouer au foot avec ses amis, ou venait manger une grillade. La douleur est tellement grande. On l’aime, on l’aime ici à Progreso, on ne va pas l’oublier", confie-t-elle des sanglots dans la voix.

On l'aime ici à Progreso, on ne va pas l'oublier Silvina, voisine d'Emiliano Sala Partager la citation





Ce gamin du village fidèle à ses racines était devenu en quelques années le représentant de Progreso à travers le monde et sa fierté. Daniel, arbitre, se rappelle de ce joueur au comportement exemplaire. "Il n’a jamais eu d’accrochage avec personne : ni les joueurs de l’équipe adverse, ni ses compagnons ni les arbitres. Il nous laisse l’image d’une chic personne, sur le terrain et en dehors", explique-t-il. Tous ses proches étaient présents pour dire adieu à Emiliano Sala et l'accompagner pour son ultime voyage.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - Pour le 14ème samedi consécutif, des "Gilets Jaunes" ont manifesté partout en France ce samedi 16 février. Selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, chiffres que contestent systématiquement les organisateurs, ils étaient environ 10.200 dans tout le pays à 14 heures, dont 3.000 à Paris. Deux chiffres qui sont encore en baisse par rapport à la semaine dernière.



Fait-divers - C'est un drame terrible qui endeuille toute une vallée. Quatre jeunes de 17 à 20 ans sont morts la nuit dernière dans un accident de la route à Saint-Chaffrey, près de Briançon. Ils étaient six à bord. Ils rentraient d'un anniversaire lorsque leur voiture a percuté un poids lourd.



Justice - Dans le Doubs, une enquête a été ouverte par le parquet de Besançon après le décès suspect de vingt pensionnaires d'un Ehpad près de Pontarlier. Les dossiers de vingt résidents décédés à l'Ehpad du Larmont (Doubs) ont été saisis jeudi 14 février, par les enquêteurs de la police judiciaire de Besançon et un médecin légiste va être désigné pour étudier chaque cas.



Football - En Ligue 1, les Marseillais ont remporté un troisième match d'affilée ce samedi 16 février après-midi contre Amiens. Une série qu’ils n'étaient jamais parvenus à réaliser cette saison. Ils l'ont emporté 2 à 0 grâce à un but de Thauvin à la 19e et de Balotelli à la 25e.