Le reggaeton bientôt interdit au Venezuela ?

Vous en avez forcément écouté cet été, les musiques d'influence reggaeton sont au centre de l'industrie depuis de nombreuses années. Ce genre, originaire des Caraïbes depuis les années 1990, présente un mélange de hip hop et de latino. Le titre Despacito de Luis Fonsi est le principal exemple, mais beaucoup d'artistes surfent sur cette mode : J Balvin, Karol G, Bad Bunny ou encore Daddy Yankee.

Chansons trop vulgaires

Le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, milite pour l'interdiction du reggaeton, en particulier à l'école. Il dénonce des chansons aux paroles trop vulgaires, misogynes, et dénigrantes envers les femmes. Au-delà des paroles, les clips sont souvent provocateurs avec des filles en maillot de bain au bord d'une piscine.

Toutefois, ces titres ne sont pas illégaux et respectent la liberté d'expression. Tarek William Saab a réussi à rassembler 200 personnalités locales et artistes vénézuéliens. Ils demandent, à travers une pétition, que chaque établissement et enseignant soient poursuivis en cas de diffusion de reggaeton devant des enfants. Par ailleurs selon eux, ces musiques doivent être interdites à la radio, la télé et sur les médias en ligne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info