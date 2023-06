Fête de la musique : Grégory Porter, Ibrahim Maalouf, DJ Linda... Découvrez les artistes qui joueront à l'Élysée

Les rues de France vont se remplir de concerts en tous genres ce mercredi 21 juin à l'occasion de la Fête de la musique. Et l'Élysée ne fait pas exception puisque le palais présidentiel a dévoilé ce lundi 19 juin les artistes qui joueront dans la cour d'honneur. Le concert débutera à 20h avec la Française Yasmine Hadj-Ali.

Une formation de musiciens du New Orleans Jazz Museum se produira également, rejoints par l’Américain Jon Baptiste, la légende du jazz et de la soul Gregory Porter et le célèbre trompettiste Ibrahim Maalouf. Place ensuite à une scène plus reggaeton avec DJ Linda et de l'électro avec DJ T-SIA.

2.000 billets étaient proposés sur le site de l'Élysée ce lundi matin pour assister au concert, mais celui-ci indiquait en milieu de matinée qu'il n'y avait déjà "plus de place disponible pour participer à cet événement".

