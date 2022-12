Le jour où un eurodéputé ultraconservateur qui participait à des orgies gay a été interpellé

ON VOUS EN REPARLE - L'eurodéputé ultraconservateur qui participait à des orgies gay

ON VOUS EN REPARLE - L'eurodéputé ultraconservateur qui participait à des orgies gay

L'histoire paraît complètement invraisemblable. Tout commence à la fin de l'automne 2020, dans la capitale belge, avec une banale (si l'on peut dire) histoire de partie fine. Sauf que cette orgie se déroule avec de hauts dignitaires, en toute illégalité.



Parmi eux, un homme tente de s'enfuir par la fenêtre en escaladant la gouttière. Il s'agit de József Szájer, un parlementaire aux prises de position très tranchées. L'eurodéputé hongrois est connu pour être ultraconservateur et est une cheville ouvrière de la politique anti-homosexuels en Hongrie.



Ce proche de Viktor Orbán est un membre fondateur du parti conservateur au pouvoir, le Fidesz. Il a fait inscrire dans la constitution hongroise une définition restrictive du mariage, l'union d'un homme et d'une femme.



Peu de temps avant, József Szájer répondait encore à ses détracteurs à la tribune du Parlement européen : "Dans cette Europe, des pays se plaisent à faire la leçon à d'autres qui ne respecteraient pas l'Etat de droit. Or, ce Parlement passe son temps à contredire ses propres règles. Alors, balayons devant notre maison avant de condamner les autres".

Démission immédiate

Début décembre 2020, l'eurodéputé a démissionné moins de deux jours après son interpellation, "pour raisons personnelles". De l'ecstasy a été retrouvée sur place mais József Szájer a nié toute consommation de drogue. Poursuivi pour détention de stupéfiants et non-respect du confinement, József Szájer a été condamné à une amende pour ce dernier motif. Quant à la Hongrie de Viktor Orban, très embarrassée par cette affaire, accusée d’hypocrisie, elle a dénoncé un complot et une tentative de déstabilisation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info