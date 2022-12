France-Maroc : pourquoi le match de 2007 avait fait polémique

ON VOUS EN REPARLE - La polémique du match France - Maroc en 2007 au Stade de France

Ce 16 novembre 2007, le match amical commence bien mal : des supporters marocains sifflent la Marseillaise. La France accueille le Maroc, à quelques jours de son match en Ukraine pour sa qualification pour l'Euro. Sur le banc marocain, l'entraîneur Henri Michel qui minimisera quelque peu ces sifflets. Le match se finit sur un nul, 2 buts partout.

L’entraîneur de l’équipe de France d’alors, Raymond Domenech, s’explique sur RTL après le match dans l'émission de Christophe Pacaud : "C'est toujours dommage, ça ne valorise pas les gens qui sifflent".

Le footballeur et ancien sélectionneur de l'équipe de France Michel Hidalgo réagit aussi dans l'émission d'après-match Le Club France : "On ne peut pas applaudir ça. C'est vrai que le respect c'est important dans le sport. Mais j'ai vu un match de très bon niveau et une excellente répétition, surtout pour nos Français".

Un an plus tard, une nouvelle fois, la Marseillaise sera sifflée à nouveau pendant un match, cette fois-ci, un France - Tunisie au Stade de France.

Le président Nicolas Sarkozy tape alors du poing sur la table et annonce qu’on annulera les rencontres amicales en cas de sifflets pendant les hymnes, une mesure en réalité impossible à mettre en place.

Autre proposition insolite : pour la rencontre de ce mercredi soir, le sénateur Reconquête Stéphane Ravier a demandé l'interdiction du maillot marocain sur le Vieux-Port à Marseille à la Préfète des Bouches-du-Rhône pour éviter, selon lui, des troubles à l’ordre public.

