Le débat autour de l'avortement continue de faire rage aux États-Unis, un mois et demi après la décision de la Cour suprême de révoquer ce droit. Les plus grandes stars de la musique s'engagent pour conserver l'IVG, à l'image du groupe Rage Against the Machine qui avait "Avortez la Cour suprême" sur un écran géant lors de son dernier concert le 10 juillet.

Le lundi 8 août, un autre cador de la chanson américaine s'est attaquée à la décision de la Cour suprême, Lady Gaga. La chanteuse, qui s'illustre également au cinéma, a fait passer plusieurs messages pendant son concert à Washington.

Sur le point d'interpréter Edge of Glory, elle s'adresse à son public : "Je voudrais dédier cette chanson à chaque femme en Amérique. À chaque femme qui doit maintenant s’inquiéter pour son corps si elle tombe enceinte. Je prie pour que ce pays parle, qu’il reste soudé. Et nous n’arrêterons pas tant que nous n’obtiendrons pas gain de cause !", rapporte Le Parisien. "Qu’en est-il de toutes les femmes qui sont violées ? Qu’en est-il de toutes les femmes qui meurent en donnant naissance à un enfant ?"

Lady Gaga ne s'est pas arrêtée au droit à l'avortement, elle s'engage également pour les droits LGBT. "Ils n’ont pas intérêt à essayer de toucher au mariage gay dans ce pays !", a-t-elle asséné avant de chanter Born This Way.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info