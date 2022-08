La première ministre de Finlande sous pression après la diffusion d'une vidéo de soirée festive

Ce sont des images banales d'une fête entre amis. Seulement, la présence de la Première ministre finlandaise dans ce décor a suffi pour créer la polémique. Sanna Marin apparaît dans une vidéo non datée qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Sur cette dernière, on aperçoit la dirigeante en train de danser dans une ambiance festive entre amis.

Ces images, qui étaient censées rester privées, ont été largement commentées par les internautes. La députée du parti des Vrais Finlandais Riika Purra a également demandé à la Première ministre de se soumettre à un test de dépistage de drogues, évoquant "l'ombre d'un doute" concernant la sobriété de Sanna Marin, selon la BBC.

"Je n’ai rien à cacher et je n’ai rien fait d’illégal", a avancé la Première ministre. Ajoutant qu'elle n'avait jamais pris de drogue, elle assure qu'elle n'aura aucun problème pour faire un test de dépistage. "J'ai dansé et j'ai chanté, j'ai pris mes amis dans mes bras et bu de l'alcool. J'ai une famille, un travail et parfois du temps libre, que je peux passer avec mes amis, à peu près comme beaucoup d’autres personnes de mon âge", s’est défendue la femme de 36 ans selon Courrier International. "Je vais continuer à être exactement la même personne que j’ai été jusqu’à aujourd’hui, et j’espère que cela sera accepté”, a-t-elle ajouté.

