La CIA ouvre un compte Instagram pour aider au recrutement de jeunes

publié le 26/04/2019 à 14:45

Instagram a beau compter plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde, un compte a réussi à faire une entrée remarquée sur le réseau social ce jeudi 25 avril. La CIA a officiellement rejoint Instagram avec le pseudo @CIA. La directrice de la CIA, Gina Haspel, affirmait déjà que l'agence avait un compte en préparation, au début du mois d'avril.



Ce nouveau compte s’inscrit dans le cadre des efforts de l’agence de renseignements pour recruter des agents et analystes plus jeunes. Instagram est un moyen idéal pour y parvenir puisque la plupart des utilisateurs réguliers ont moins de 30 ans et le sollicite plus que Twitter, où la CIA est également présente. Près de 20.000 followers suivent déjà le compte.

"Rejoindre Instagram est une autre façon de partager les histoires de la CIA et de recruter des Américains talentueux pour servir ici" a déclaré Nicole de Haay, porte-parole de la CIA qui a ajouté que ce compte était destiné à "éveiller la curiosité des utilisateurs d’Instagram quant aux nombreuses manières dont la mission de la CIA nous fait aller là où d’autres ne peuvent pas aller et nous fait faire ce que d’autres ne peuvent pas faire".

Une seule photo a pour le moment été publiée sur le réseau social, celle d'un bureau et d'une chaise. Pêle-mêle, on peut voir de la monnaie étrangère, une perruque, un carnet.

Près du mur, ces mots: "Je veux voyager à travers le monde".