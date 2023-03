L’Union européenne va consacrer plus de 800 millions d’euros à la protection des océans en 2023

La conférence mondiale Notre Océan s'est ouverte ce jeudi 2 mars à Panama avec des appels pour sceller le plus vite possible un traité international discuté parallèlement à l'ONU pour protéger les eaux internationales et à surveiller par satellites la pêche illégale.

"La conférence Our Ocean est incroyablement importante, car c'est une conférence centrée sur l'action et non sur les mots. Il s'agit d'engagements réels et de solutions réelles", a déclaré en ouvrant la réunion John Kerry, envoyé spécial de la Maison Blanche pour le climat.

Le prenant au mot, l'Union européenne (UE) a annoncé dans un communiqué qu'elle consacrera en 2023 plus de 800 millions d'euros à des programmes de protection de la mer : "L'UE confirme son ferme engagement pour la gouvernance internationale des océans en annonçant 39 engagements concrets pour l'année 2023. Ces actions seront financées à hauteur de 816,5 millions d'euros."

Quelque 600 délégués de gouvernements, entreprises et ONG vont débattre durant deux jours de cadre à donner à l'"économie bleue" (l'équivalent océanique de l'économie verte) pour l'exploitation durable et la protection des mers et des océans. Ils plancheront sur les moyens d'élargir les zones marines protégées, réduire la pollution par les plastiques et autres déchets, combattre la pêche illégale et freiner l'exploitation minière sous-marine.

