L'Iran affirme avoir tué trois individus armés liés aux États-Unis

et AFP

publié le 24/08/2020 à 20:15

Les Gardiens de la Révolution ont déclaré lundi 24 août avoir tué trois hommes armés. Selon eux, ces trois personnes faisaient partie d’un "groupe contre-révolutionnaire", dont "l’intention était de pénétrer profondément" en Iran.

Ils ont été "pris en étau par un réseau de Renseignements de combattants des Gardiens dans la zone publique de Makou" dans la province d'Azerbaïdjan occidental, a ajouté l'armée idéologique du régime iranien. Les trois individus, tués dimanche 23 août près de la frontière avec la Turquie, dans le nord-ouest de l'Iran étaient selon le site Sepah News "affiliés à l'arrogance mondiale", un terme utilisé par l'Iran pour désigner les États-Unis.

"D'importantes quantités d'armes, d'équipements, de munitions et de systèmes de communication ont été saisies", ont ajouté les Gardiens de la Révolution. Depuis des années, des combats sporadiques ont lieu dans les régions de l'ouest et du nord-ouest de l'Iran entre rebelles kurdes et forces iraniennes.