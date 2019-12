L'inquiétude grandit autour des chutes Victoria, fortement asséchées

Les chutes Victoria sont victimes de la pire sécheresse depuis un siècle en Afrique australe et de l'assèchement du Zambèze.

publié le 09/12/2019 à 01:04

C'est une image inquiétante de plus, liée au réchauffement climatique. À la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, les chutes Victoria apparaissent orphelines d'eau après l’assèchement du lit du fleuve Zambèze. Ce haut lieu touristique, au même titre que celles du Niagara, pourrait même à terme "entièrement disparaître" selon Edgar Lungu, le président zambian.

Cette situation alarmante s'explique par la sécheresse à laquelle fait face l'Afrique australe depuis le début de l'année, la pire depuis 100 ans, qui ralentit considérablement les chutes d'eau en abaissant également leur niveau.

Depuis le début de l’année, le débit aurait diminué de moitié, selon des données transmises par le ministère de l’Environnement du Zimbabwe et citées par le média The Telegraph. En pleine COP25, qui se déroule actuellement à Madrid jusqu'au vendredi 13 décembre, les conséquences du réchauffement climatique pour la planète sont plus que jamais au centre des débats.