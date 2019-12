COP25 à Madrid : les conférences sur le climat sont inutiles, vrai ou faux ?

publié le 01/12/2019 à 19:10

C’est un argument récurrent, ces grandes réunions sur le climat sont toujours des échecs. À Madrid pour cette COP25, il n’y aura ni Emmanuel Macron, ni Donald Trump, pas grand-chose ne va en sortir et vous n’échapperez pas à la fameuse phrase lors du dîner de famille "Et en plus, ils sont tous venus en avion, bel exemple".

Mais alors, ces COP, servent-elles à quelque chose, oui ou non ? Oui, c’est même très utile. Mais les COP ont ceci de particulier, on les redécouvre chaque année. On a l’impression que ça ne sert pas à grand-chose car la plupart sont des réunions servant à préparer des COP plus importantes. C’est le cas de la COP25 qui sert à s’étendre sur les modalités de la COP26 en 2020 à Glasgow. Une réunion plus importante car 2020, c’est une étape bilan pour les pays ayant signé l’accord de Paris sur le climat.

La première COP s’est déroulée à Berlin en 1995. Elle est le résultat du Sommet de la Terre à Rio 3 ans plus tôt où à été actée cette réunion annuelle avec l’assemblée de presque tous les pays du monde afin de trouver des solutions au réchauffement climatique. On lui a trouvé un nom, simple, la COP (conférences des parties). Trois réunions de ce genre ont marqué l’histoire.

La COP3 en 1997 au Japon avec le protocole de Kyoto. Premier accord où des pays s’engageaient à réduire leurs émissions de CO2. La COP15 en 2005 en Suède qui à marqué le total désaccord politique des participants. Et enfin, la COP21 en France en 2015 qui a instauré l’accord de Paris où 195 pays s’engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

Mises à mal par le manque de volonté, les COP sont fragiles mais elles sont le seul endroit où autant de pays sont réunis pour parler environnement. Le dialogue est toujours un développement durable.