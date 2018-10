L'Arabie saoudite reconnaît que Jamal Khashoggi a été tué au consulat d'Istanbul

et AFP

publié le 20/10/2018 à 01:34

Une prise de position attendue. L'Arabie saoudite a reconnu samedi 20 octobre que Jamal Khashoggi avait été tué à l'intérieur de son consulat à Istanbul, a annoncé l'agence de presse officielle saoudienne SPA. "Les discussions entre Jamal Khashoggi et ceux qu'il a rencontrés au consulat du royaume à Istanbul (...) ont débouché sur une rixe, ce qui a conduit à sa mort", a déclaré l'agence, citant le parquet.



Suite à l'annonce des résultats de son enquête interne sur la disparition du journaliste, l'Arabie saoudite a annoncé simultanément le limogeage d'un haut responsable du renseignement. "Ahmad al-Assiri, vice-président du service général de renseignement, a été renvoyé de sa fonction", a indiqué SPA, citant un décret royal.

Un conseiller de haut rang à la cour royale a lui aussi été limogé, selon la même source. Les médias officiels ont également annoncé que le roi Salmane d'Arabie saoudite avait ordonné au prince héritier Mohammed ben Salmane, dit MBS, de restructurer les services de renseignement. Quelque 18 personnes ont également été arrêtées.

Les États-Unis envisagent des sanctions contre Riyad

L'annonce de SPA confirmant la mort de Jamal Khashoggi au consulat est intervenue peu après une nouvelle conversation téléphonique sur l'affaire entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le roi Salmane. Les deux dirigeants, qui se sont entretenus vendredi soir, "ont souligné l'importance de continuer à travailler ensemble en complète coopération", selon une source à la présidence turque parlant sous le couvert de l'anonymat.



Jamal Khashoggi, qui vivait en exil aux États-Unis, n'avait plus reparu depuis qu'il s'était rendu au consulat à Istanbul le 2 octobre pour une démarche administrative. Sous le couvert de l'anonymat, des responsables turcs affirmaient qu'il y avait été assassiné par un commando spécialement envoyé de Riyad. Jusqu'à ce samedi matin, la direction saoudienne avait toujours démenti être impliquée dans sa disparition.



La reconnaissance de sa mort par Ryad est intervenue alors que l'administration du président américain Donald Trump avait adressé vendredi une nouvelle mise en garde à l'Arabie saoudite. Il avait évoqué de possibles sanctions contre son allié saoudien, précisant toutefois qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions.



Dans un entretien accordé à Voice of America, Mike Pompeo avait déclaré envisager une large gamme de réponses potentielles" si Ryad est responsable de la disparition du journaliste. Mais le secrétaire d'État américain s'était empressé de préciser que l'important était "que les faits apparaissent au grand jour".