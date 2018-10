publié le 08/10/2018 à 15:23

C'est un dossier explosif qui pourrait devenir une véritable crise diplomatique entre l'Arabie saoudite et la Turquie. Un journaliste saoudien, connu pour ses critiques du pouvoir, a disparu depuis une semaine à Istanbul. Une situation qui doit être "éclaircie le plus rapidement possible", a réclamé Paris ce lundi 8 octobre.



À 13 heures mardi 2 octobre, Jamal Khashoggi est allé sur rendez-vous au consulat de son pays dans la ville turque, pour des démarches administratives. Le journaliste avait averti sa fiancée, qui l'attendait non loin du consulat, de prévenir les autorités s'il mettait du temps à revenir de son rendez-vous. Il n'est jamais ressorti du bâtiment, elle a alors alerté Yasin Aktay, un conseiller de Recep Tayyip Erdogan.



Si son sort est encore incertain, plusieurs responsables turcs ont toutefois affirmé que l'éditorialiste avait été assassiné sur place. "Nous avons des informations concrètes, ce crime ne restera pas impuni", a notamment affirmé Yasin Aktay ce dimanche 7 octobre auprès de la chaîne turque CNN Türk.

Des accusations d'assassinat

"Nous pensons que le meurtre était prémédité et que le corps a ensuite été déplacé du consulat", a déclaré un représentant turc, sous couvert d'anonymat. D'autres membres de la police turque et de l'AKP, le parti au pouvoir, ont réitéré ces accusations.



Selon ces sources, il aurait été assassiné peu de temps après son arrivée au consulat. Un groupe de 15 hommes, venus d'Arabie saoudite le jour-même de la disparition de Jamal Khashoggi et repartis dans la foulée, était alors présent dans les locaux.



De son côté, Riyad a assuré ne rien avoir à cacher. "D’après ce que j’ai compris, il est entré au consulat puis en est ressorti après quelques minutes ou une heure. Je ne suis pas sûr", a déclaré Mohamed Ben Salmane, le prince héritier saoudien, à l’agence Bloomberg.



Prudence du côté de la présidence turque

Officiellement, la présidence turque est restée prudente quant au sort de Jamal Khashoggi. Ce n'est que ce dimanche 7 octobre que Reccep Tayyip Erdogan s'est autorisé à commenter l'affaire, indiquant seulement que les résultats de l'enquête seraient "communiqués au monde". Ce lundi 8 octobre, les autorités turques ont demandé à fouiller le consulat saoudien d'Istanbul.



Erdogan veut avant tout éviter une nouvelle crise avec le royaume wahhabite. Car en 2017, la tension était montée entre les deux pays alors qu'Ankara avait choisi de se ranger du côté du Qatar, en pleine crise avec les pays du Golfe.