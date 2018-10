publié le 12/10/2018 à 16:02

Le mystère persiste, depuis dix jours maintenant, autour du sort de Jamal Khashoggi. Ce journaliste saoudien de 59 ans n'a plus donné signe de vie depuis mardi 2 octobre. Ce jour-là, une caméra de vidéosurveillance filme son entrée au consulat saoudien d'Istanbul, situé dans le quartier d'affaires de Levent. Une disparition qui prend un tour diplomatique avec de nombreuses réactions de dirigeants étatiques.



Dans un entretien à France 24 et RFI accordé vendredi 12 octobre, Emmanuel Macron a réagi pour la première fois à cette affaire, considérant que les faits étaient "très graves". Depuis Erevan (Arménie), où se déroulait le sommet de la Francophonie, le chef de l'État a indiqué attendre "que les vérités et la clarté complète soient établies" au sujet de cette affaire.



Le 2 octobre, Jamal Khashoggi est arrivé devant l'enceinte du bâtiment accompagné de sa compagne afin d'accomplir des formalités administratives en vue de leur projet de mariage. Cette dernière l'attendait devant le bâtiment, mais Jamal Khashoggi n'est jamais ressorti de ces murs.

Le profil de ce journaliste, exilé aux États-Unis depuis un an, critique notoire du dirigeant saoudien Mohammed ben Salmane (MBS), instille dans cette intrigue tous les éléments d'un polar glaçant, à l'instar de ces scénarios dont l'issue ne peut qu'être fatale.

L'hypothèse d'un commando dépêché pour tuer

Les pistes envisagées convergent, en off, vers "un meurtre savamment prémédité par le royaume", ainsi que l'explique Le Figaro. Dix jours après sa disparition, les langues se délient péniblement côté turc, qui évoquent un commando de quinze agents saoudiens envoyé à Istanbul, sur ordre de Riyad, pour tuer le journaliste.



"Le corps de Khashoggi a été probablement découpé et mis dans des caisses avant d'être transféré par avion hors du pays", lance une source citée par le Washington Post, pour lequel Jamal Khashoggi écrivait régulièrement. Un officiel turc, cité par Le New York Times sous couvert d'anonymat, évoque l'usage d'une "scie à os" pour achever le macabre dessein.



Riyad dément et soutient que Jamal Khashoggi est bel et bien sorti du consulat avant de disparaître plus tard. À Istanbul en revanche, des doutes sont émis en haut lieu. Le président Recep Tayyip Erdogan a demandé jeudi 11 octobre à l'Arabie saoudite d'apporter des preuves tangibles de la sortie du journaliste du consulat.