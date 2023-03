Les années 80, quand le hip hop débarquait en France

"The Get Down" raconte la naissance du hip hop dans le New York de 1977

Le hip-hop est une culture urbaine d'origine américaine où se côtoient plusieurs genres : le graffiti, la musique (le DJing, le rap, le beat boxing) et la danse avec le break dance. Ce mouvement artistique naît dans les années 70 au cœur des communautés pauvres du Bronx et arrive en France au début des années 80.

Les jeunes des banlieues découvrent le break dance et la culture hip hop et se l’approprient. Elle devient une philosophie de vie à part entière, de la rue aux salles de danse et aux studios.

Une personne va être pionnière dans l’implantation du hip hop en France : le musicien et animateur télé Sidney. En 1984, son émission “Hip Hop” sur TF1 porte cette culture dans tous les écrans de l’hexagone. On y retrouve le style urbain, baskets, casquette et survêtement … et Sidney chante ou plutôt, il rappe.

La culture hip hop, comme partout dans le monde, va s'incarner dans l'hexagone avec des artistes Made in France. Dans les années 90, plusieurs génies émergent, Suprême NTM, IAM ou encore MC Solaar.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info