Kamala Harris domine le 2e débat des démocrates, Joe Biden en difficulté

publié le 28/06/2019 à 16:48

C'est la grande gagnante des deux derniers débats de la primaire démocrate, et elle est une des figures prometteuses chez les anti-Trump. Lors de la dernière confrontation avec ses concurrents à la primaire, Kamala Harris a attaqué le favori Joe Biden sur les questions raciales en racontant sa propre histoire de petite fille métisse victime de discriminations.

"Je ne pense pas que vous soyez raciste. Mais vos propos complaisants avec deux sénateurs ségrégationnistes avec qui vous avez travaillé ont été douloureux", a déclaré la candidate au favori, Joe Biden. Celui-ci avait en effet évoqué publiquement avoir eu des relations polies jadis avec deux sénateurs racistes.

Quatrième dans les sondages avec environ 7 % d'intention de votes, la seule candidate noire à cette élection primaire n'a pas hésité à se placer en arbitre sur le plateau. Au beau milieu d'un échange agité, la sénatrice de Californie a déclaré : "L'Amérique ne veut pas une bagarre de cantine, elle veut savoir comment nous mettons de la nourriture sur sa table".



"Plus jeune que Joe Biden, moins à gauche que Bernie Sanders, plus précise sur son projet politique que Beto O'Rourke, plus expérimentée que Pete Buttigieg". C'est ainsi que le correspondant de RTL aux États-Unis, Philippe Corbé, décrit l'ancienne procureure, la comparant à ses concurrents à la primaire démocrate. Le journaliste a rencontré Kamala Harris plusieurs fois, notamment pour un épisode de Une lettre d'Amérique, podcast RTL Originals. Un portrait à (ré)écouter.

> Kamala Harris, l'anti-Trump Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : RTL Originals | Date : 26/05/2019