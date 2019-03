publié le 09/03/2019 à 11:16

Jussie Smolette, acteur de la série Empire, a été inculpé vendredi 8 mars par la justice de Chicago après avoir été accusé de simuler en janvier dernier une agression raciste et homophobe dans le but de faire avancer sa carrière, ont indiqué les média américains.



Noir et ouvertement homosexuel, le chanteur et comédien de 36 ans était déjà poursuivi pour dépôt de fausse plainte, au terme d'une enquête policière qui a déterminé qu'il avait inventé l'agression dont il disait avoir été victime. Le détail des 16 nouveaux chefs d'inculpation n'a pas été donné par les médias ou les autorités judiciaires de Chicago.

Jussie Smollett était l'une des vedettes de la série Empire, dont il été débarqué pour les deux derniers épisodes de la saison en cours après la révélation de l'affaire. Il avait porté plainte fin janvier, affirmant avoir été agressé par deux individus masqués dans le centre de Chicago, qui l'auraient abreuvé d'"insultes racistes et homophobes" avant de le frapper.

La police a retrouvé les deux agresseurs présumés, deux frères originaires du Nigeria, Ola et Abel Osundairo, qu'il aurait en réalité payé 3.500 dollars pour simuler cette attaque. "Les fausses plaintes causent des dégâts réels", avait déclaré le chef de la police de Chicago, Eddie Johnson, accusant Jussie Smollett d'avoir "exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière".



L'agression présumée avait provoqué une vive émotion et déclenché un torrent de condamnations, l'acteur recevant le soutien de nombreuses personnalités. Mais la police avait rapidement fait état de ses doutes sur la réalité des faits. Jussie Smollett, qui clame son innocence, avait été déféré le 21 février devant un tribunal de Chicago avant d'être libéré sous caution.