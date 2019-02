publié le 18/02/2019 à 06:55

L'acteur vedette de la série "Empire" Jussie Smolett, âgé de 36 ans avait porté plainte fin janvier auprès de la police de Chicago en affirmant qu'en pleine nuit, deux agresseurs masqués l'ont attaqué en l'insultant avant de lui mettre une corde autour du cou puis de lui lancer une substance chimique.



Après cette agression, la police n'avait pas confirmé son récit. Depuis elle a enquêté, consulté les caméras de la ville et pense que l'acteur américain pourrait avoir menti. Les forces de l'ordre demande à voir Jussie Smolett pour le confronter aux résultats de ces investigations. Il avait notamment dit avoir une cote fracturée.

Ce vendredi 15 février, la police de Chicago avait déjà indiqué que deux "suspects potentiels", qui apparaissaient sur les bandes des caméras de surveillance, avaient été laissés en liberté sans être poursuivis. Ce sont deux frères originaires du Nigeria, l'un d'entre eux affirme être le coach sportif de l'acteur.

Si le témoignage des agresseurs s'avère être exact, s'il a effectué une mise en scène pour servir sa carrière et notamment dans la série "Empire" où il serait menacé, cet afro-américain risque trois ans de prison. Plus grave, il aurait abusé de la confiance d'organisations qui se battent contre les discriminations raciales et l'homophobie, qui l'ont soutenu dès les premières heures de l'affaire.