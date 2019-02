publié le 25/02/2019 à 14:56

Si la décision de justice est toujours en attente, celle des producteurs de la série Empire semble déjà fixée : suite aux suspicions portées sur l'agression dont aurait été victime l'acteur américain Jussie Smollett, la Fox imagine remplacer l'acteur pour la saison 6, d'après le site américain TV Line.



Au centre de cette décision, les démêlés de l'acteur américain avec la justice : le 29 janvier 2019, l'acteur américain de 36 ans, avait porté plainte fin janvier en affirmant avoir été agressé par deux individus dans le centre-ville de Chicago. Ces derniers lui auraient crié des "insultes racistes et homophobes" avant de le frapper.

Au cours des dernières semaines, la plainte du comédien a été mise en doute et la police de Chicago pensent aujourd'hui à une affaire montée de toutes pièces. Après avoir fait état de ses doutes dimanche 17 février, les enquêteurs ont annoncé considérer Jussie Smollet comme un "suspect". Selon le chef de la police de Chicago, Jussie Smollett aurait "exploité la douleur et la colère du racisme pour promouvoir sa carrière", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse. Les raisons de cette possible mise en scène ne sont pas encore connues.

Déjà absent de la fin de la saison 5

Pour les deux derniers épisodes de la saison 5, les scénaristes avaient déjà usé de subterfuges pour supprimer le personnage de Jamal Lyon. Selon TV Line, les producteurs avaient déclaré : "Les événements des deux dernières semaines passées ont été très éprouvants pour nous tous. Jussie est un important membre de la famille Empire depuis 5 ans et nous tenons énormément à lui [...] Nous avons conscience des effets négatifs sur l'ensemble de la distribution et les équipes qui travaillent sur la série et nous souhaitons éviter plus de perturbations. Ainsi, nous avons choisi de retirer le personnage de Jamal des deux derniers épisodes de la saison".