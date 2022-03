Elton John fête ses 75 ans : 5 moments marquants de sa carrière

Elton John fête ses 75 ans ce vendredi. Le chanteur aux 50 ans de carrière a vendu plus de 300 millions de disques et fait plus de 4.000 concerts dans plus de 80 pays différents. Il a et continue à marquer les esprits avec ses chansons frappantes et son style de vie.

En 1998, l'auteur-compositeur et interprète était déjà tellement admiré du public que la reine Élisabeth II l'a anoblie. Le chanteur britannique fait alors parti du club très restreint des rockstars ayant reçu le titre de chevalier par la reine, avec Phil Collins, Mick Jagger, Sting, Paul McCartney et Bono. Alors âgé de 50 ans, Elton John s'était déplacé à Londres pour l'occasion, accompagné de son compagnon et de ses parents.

La reine l'a anoblie pour le féliciter de ses contributions artistiques et de son engagement humanitaire. En effet, depuis plus de trente ans, celui qui est désormais autorisé à se faire appeler Sir Elton John soutient les personnes touchées par le VIH avec la AIDS Foundation.

Il a chanté pour l'enterrement de Lady Diana Spencer

Le 6 septembre 1997, lors des funérailles de Lady Diana Spencer, Elton John a chanté son titre "Candle in the Wind". Très proche de la princesse de Galles, l'interprète a chanter seul au piano pour lui rendre un hommage personnel. À l'extérieur de l'abbaye de Westminster, la foule suivait la cérémonie sur des écrans géants, plongée dans le silence.

La prestation d'Elton John reste un des moments les plus marquants de sa carrière, mais il aurait pu en être autrement. Suite aux conflits qui opposaient la mère de William et Harry à la famille royale, la reine lui a rendu un hommage froid qui avait choqué une partie de l'opinion.

C'est le doyen de Westminster le prêtre Wesley Carr, qui a finalement envoyé une lettre à Buckingham pour que la cérémonie soit à la hauteur de l'amour que portait le peuple britannique pour sa princesse : "C'est un point crucial du service, et nous vous exhortons à faire preuve d'audace. C'est là que se produit l'inattendu, et que se situe ce quelque chose du monde moderne que la princesse représentait. Avec tout mon respect, je pense que tout ce qui est classique ou choral (même un classique populaire) est inapproprié" avait envoyé le prêtre, ce à quoi Élisabeth II n'a pas pu dire non.

Sa tournée en URSS

Le 20 mai 1979, en pleine guerre froide, Elton John a franchi le rideau de fer pour commencer une tournée de huit concerts en URSS : quatre à Leningrad et quatre autres à Moscou au Rossiya Concert Hall.

Sa dernière représentation était forte en symboles : la BBC a retransmis le concert en direct. En plus d'être un défi technique pour l'époque, cela représentait la première connexion par satellite entre les deux blocs.

Les officiels du régime représentaient la majeure partie du publique, les places étants revendues a des prix trop élevées au marché noir pour la population générale soviétique. Mais quelques semaines après la fin de sa tournée, son album "A Single Man" est devenu le premier disque pop à sortir officiellement en URSS. Et comme clin d'œil à sa tournée, le dernier titre de l'album n'était pas d'Elton John, mais des Beatles : "Back in URSS".

Le mariage d'Elton John et David Furnish

Le 21 décembre 2014, Elton John et David Furnish se sont dits "oui" après douze ans d'amour et neuf ans jour pour jour d'union civile. Bien qu'ils auraient voulu inviter chacun de leurs fans à leur mariage, les deux époux ont dû se résigner à partager ce moment sur Instagram.



Leurs invités présents au mariage étaient bien évidemment des stars internationales, comme le couple Beckham et leurs enfants, Hugh Grant, Ed Sheeran ainsi que la chanteuse Lulu. La cérémonie, bien qu'intimiste, s'est déroulée à Windsor, non loin du château de la Reine Élisabeth II.



Fervent défenseur des droits homosexuel, Elton John à profité de la légalisation du mariage entre deux personnes du même sexe pour s'unir avec David Furnish. Ils étaient accompagnés de leurs deux enfants, Elijah et Zachary, tous les deux nés d'une mère porteuse.

Sa tournée d'adieu

En janvier 2018, Elton John annonce se retirer de la scène. Il souhaite tout de même faire une dernière tournée d'adieu à ses fans et au monde, qu'il commencera en 2018. Cette tournée de 400 dates sur les cinq continents devaient avoir lieu jusqu'en 2021, mais la crise du Covid-19 a retardé le programme jusqu'en 2023.



En septembre 2021, il annone le report des dates de ses ultimes concerts parisiens, prévus pour le mois suivant, suite à une chute qu'il l'a blessé à la hanche. Les concerts ont été repoussés en 2023.



"À la fin de mes vacances d’été, j’ai fait une chute malencontreuse et je souffre depuis d’une douleur et d’une gêne considérable à la hanche", explique la star dans un communiqué. "Malgré une rééducation intensive et un traitement spécialisé, la douleur n’a cessé de s’aggraver et j’ai de plus en plus de mal à me déplacer. On m’a conseillé de me faire opérer le plus rapidement possible afin de retrouver ma pleine forme et de s’assurer qu’il n’y aurait pas de complications à long terme", poursuit l’interprète. Cette opération lui a permis de reprendre la tournée le 21 janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans.