Journaliste Français tué en Ukraine : son cousin salue "un héros discret, mort pour informer les gens"

Mardi 15 mars, de nouvelles frappes ont touché l'Ukraine. Parmi les victimes, deux journalistes ont été tués, une Ukrainienne et un franco-irlandais, Pierre Zakrzewski, 55 ans, basé à Londres et journaliste pour la chaîne américaine Fox News. Il avait couvert la plupart des conflits violents depuis plus de 30 ans.

Son cousin Valentin Chevalet explique "qu'il refusait de quitter l'Ukraine, qu'il ne voulait pas lâcher ce pays, qu'il avait une responsabilité de rester", mais sentant le danger, Valentin Chevalet explique que son équipe avait été réduite de douze à cinq personnes.

Son cousin confirme que Pierre Zakrzewski "prenait toujours des risques et qu'il est mort pour informer les gens". Il explique aussi avoir eu des nouvelles moins de 24h avant sa mort, lundi matin. "Ça ne fera qu'empirer (la situation en Ukraine) et il finissait son message, comme très souvent, par 'tout va bien'", explique-t-il

Très touché par la mort de son cousin, Valentin Chevalet explique que sa famille le voyait comme quelqu'un "d'immortel, que l'on voyait partir partout dans le monde et nous raconter les conflits qu'il vivait", mais l'homme préfère garder en mémoire "le sourire incroyable" et saluer le "héros discret, qui était éthique et profondément humain, malgré toutes les horreurs auxquelles il a assisté".

Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février dernier, au moins cinq journalistes ont été tués.