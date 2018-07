publié le 25/04/2018 à 08:43

Voilà un soutien dont Emmanuel Macron aurait peut-être préféré se passer, de la part de l'homme qui veut construire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Donald Trump s'est dit admiratif de la loi immigration qui vient d'être votée en France en créant plusieurs remous parmi la classe politique, y compris dans la majorité présidentielle.



"Les États-Unis et la France luttent tous les deux contre une épreuve qui durent depuis très très longtemps, c'est l'immigration incontrôlée", a remarqué le président américain. "Je sais que vous devez affronter des défis similaire en France, et M. le président, j'admire l'autorité que vous avez démontré pour régler cette question de manière très honnête et pas toujours populaire", a appuyé Donald Trump lors de la visite d'État qu'entreprend Emmanuel Macron au pays de l'Oncle Sam.

