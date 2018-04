Toronto : la piste d'un crime misogyne étudiée par les enquêteurs

publié le 25/04/2018 à 04:33

Difficile pour le moment d'établir avec certitudes les motivations qui ont poussé Alek Minassian à foncer dans la foule à Toronto, lundi 23 avril. Arrêté peu de temps après le drame, qui a fait 10 morts et 14 blessés, l'homme de 36 ans a été inculpé de meurtres avec préméditation mardi.



Les enquêteurs ont indiqué que les victimes sont "majoritairement des femmes", dont l'âge va "de la mi-vingtaine à environ 80 ans". La piste d'un crime misogyne est étudiée, notamment au vu de messages rédigés par le suspect avant le drame.

Quelques minutes avant qu'il ne fonce dans la foule, Alek Minassian, "a posté sur Facebook un message énigmatique", a expliqué l'enquêteur Graham Gibson. Le réseau social américain a reconnu à l'AFP avoir "immédiatement effacé le compte Facebook du suspect" et "travailler étroitement avec les autorités" sur ce dossier.

Un "hommage" à une tuerie misogyne

Plusieurs médias canadiens ont publié une capture d'écran du message affirmant notamment que "la rébellion des 'incel' a déjà commencé" et vouant un culte au masculinisme. Le terme "incel" est une abréviation anglophone pour "volontairement célibataire" et renvoie à des personnes animées d'un certain mépris des femmes, accusées d'être responsables de leur insatisfaction sexuelle.



La police de Toronto a toutefois mis en garde : "Nous n'avons aucune évidence" démontrant formellement que le conducteur ne visait que les femmes, a déclaré l'enquêteur Gibson.



De plus, Alek Minassian avait également rendu un hommage à Elliot Rodger qui avait commis une tuerie misogyne en 2014 à Isla Vista en Californie. Le jeune Américain de 22 ans, qui se disait rejeté par les femmes, avait tué 6 personnes et en avait blessé 14 autres, avant de se suicider.