Johnny Depp-Amber Heard : pourquoi l'affaire n'est pas finie

Amber Heard organise la contre-attaque. L'actrice avait décidé, en juillet, de faire appel du verdict prononcé lors du procès qu’elle et son ex-mari Johnny Depp s’étaient mutuellement intentés pour diffamation et au terme duquel elle avait été condamnée à payer une lourde somme à son ex.

Pour le procès à venir, Amber Heard a engagé une nouvelle équipe d’avocats composée de David L. Axelrod et de Jay Ward Brown, connus pour avoir défendu le New York Times contre Sarah Palin qui accusait le quotidien de diffamation. Les deux hommes sont présentés comme des spécialistes de la défense du Premier amendement de la Constitution américaine, garantissant la liberté d'expression. Ben Rottenborn, qui était son avocat pendant le précédent procès, reste co-conseil, précise 20 minutes.

À l'issue de six semaines de débats, les jurés du tribunal de Fairfax, avaient conclu que les ex-époux s'étaient mutuellement diffamés, mais ils ont estimé que les dommages subis par Johnny Depp étaient supérieurs.

