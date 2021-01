Comment va se dérouler l'investiture de Joe Biden ?

publié le 18/01/2021 à 14:20

Une journée historique à plus d'un titre. C'est dans une capitale désertée, quadrillée par l'armée, que Joe Biden et Kamala Harris prêteront serment et deviendront mercredi 20 janvier président et vice-présidente des Etats-Unis.

Selon NPR, la cérémonie d'investiture devrait débuter aux alentours de 11h30 (17h30 heure française). Kamala Harris sera la première à prononcer son serment, avant qu'à midi précise, le démocrate ne devienne le 46ème président des États-Unis. Un moment très solennel que les habitants de Washington devront suivre depuis chez eux, afin de ne prendre aucun risque avec l'épidémie de Covid-19.

L'autre grand absent des cérémonies sera le président sortant Donald Trump. Lorsque Joe Biden prêtera serment, il aura déjà quitté Washington, rompant la tradition d'un transfert du pouvoir pacifique et courtois. Il est le premier président depuis Andrew Johnson en 1869 à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur. En rupture avec lui, le vice-président Mike Pence sera bien présent.

200.000 étendards dressés

Depuis le 6 janvier, la capitale fédérale à des allures de camp retranché. Plus de 20.000 gardes nationaux, des réservistes de l'armée, y patrouillent en armes. Des clôtures grillagées ont été érigées et des blocs de béton disposés pour protéger des monuments comme la Maison Blanche et le Capitole, ou pour boucler des axes entiers.

Le "National Mall", immense esplanade menant du Lincoln Monument au Capitole, sera fermé au public. C'est là que des centaines de milliers d'Américains se massent traditionnellement pour saluer leur nouveau président. À la place, un "champ de drapeaux" de près de 200.000 étendards représentera les citoyens qui n'ont pu faire le déplacement.

Lady Gaga chantera l'hymne américain

Plus que jamais, l'avènement du nouveau président sera donc un moment télévisuel. Après la prestation de serment, Joe Biden prononcera le traditionnel discours d'investiture dans lequel il insistera sur la nécessité de réconcilier les Américains. La star de la musique pop Lady Gaga chantera le Star-Spangled Banner, l'hymne national américain, et une prestation musicale sera effectuée par la vedette latina Jennifer Lopez.

Dans l'après-midi, il a prévu de déposer une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu au cimetière d'Arlington avec trois de ses prédécesseurs et leurs épouses: George W. et Laura Bush, Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama.

Sur le chemin du retour, le cortège du 46e président américain s'arrêtera à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche et Joe Biden pourrait se rendre à pied jusqu'à sa nouvelle résidence. Il pourrait alors annoncer ses premières décisions présidentielles, dont il a déjà donné un aperçu, avec une série de décrets pour donner une première impulsion.

En lieu et place des traditionnels bals et concerts qu'enchaînent habituellement le couple présidentiel à Washington, la soirée se passera à la télévision, avec une émission spéciale animée par l'acteur Tom Hanks et qui verra Joe Biden et Kamala Harris s'exprimer à l'écran.