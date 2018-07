Jérusalem : la décision du Guatemala peut-elle avoir des répercussions ?

publié le 25/12/2017 à 19:50

Le Guatemala est le premier pays à emboîter le pas aux États-Unis et à reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, en y transférant son ambassade. Cela pourrait-il être le début d'un ralliement plus important à Washington ? L'historien Vincent Lemire explique : "Non, absolument pas. Si le Guatemala a fait cette annonce, ça veut dire que 195 autres pays ne l'ont pas faite. (...) Je crois qu'il y a vraiment un consensus international très net".



Le Guatemala avait voté contre la condamnation de l'ONU, avec le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall, en plus des États-Unis et d'Israël. Des 193 pays composant l'Assemblée générale de l'ONU, 128 ont voté la résolution condamnant la décision américaine, dont des pays alliés des États-Unis comme la France et la Grande-Bretagne.

Pour le spécialiste, auteur de Jérusalem, histoire d'une ville monde (Flammarion), cette condamnation de la communauté internationale est quasi unanime en raison de l'histoire de la ville : "Jérusalem est la capitale fondatrice de la culture juive, il n'y aucun débat là-dessus, aucun historien sérieux ne peut contester la réalité du premier et du second temple. Mais depuis le premier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du XXe siècle, Jérusalem n'a jamais été une capitale pour aucune entité étatique".