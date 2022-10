"Je suis gay" : le faux coming-out d’Iker Casillas déclenche une polémique

Le nom d'Iker Casillas est apparu au centre d'une polémique assez particulière ce dimanche 9 octobre. L'ancien gardien international espagnol, passé notamment par le Real Madrid et le FC Porto, a ainsi affirmé que son compte certifié Twitter avait été piraté et il a tenu à présenter ses excuses "à la communauté LGBT". Quelques heures auparavant, le message suivant avait été publié : "J'espère que vous me respecterez : je suis gay". Rapidement supprimé, ce faux coming-out avait été repris par l'ancien joueur du FC Barcelone Carles Puyol.

"C'est le moment de raconter notre relation, Iker", avait ainsi écrit ironiquement Puyol sur les réseaux sociaux. L'ancien capitaine emblématique des Blaugrana s'est lui aussi rapidement excusé : "Je me suis trompé. Pardon pour cette blague sans aucune mauvaise intention et absolument hors de propos. Je comprends que j'aie pu blesser certaines sensibilités".

Cet échange entre deux anciennes gloires du football a été mal reçu par de nombreux observateurs. Ces messages ont aussi fait réagir Joshua Cavallo,l'un des premiers footballeur ouvertement homosexuel évoluant dans un championnat de première division, en Australie : "Iker Casillas et Carles Puyol qui blaguent et s'amusent sur le sujet du coming-out dans le football, c'est désolant. C'est un passage difficile que n'importe quelle personne de la communauté LGBTQ+ doit traverser. Voir mes modèles et des légendes de ce sport s'amuser du coming-out et de ma communauté, c'est au-delà de l'irrespect", a écrit Cavallo.

