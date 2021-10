C'est sur les réseaux sociaux, que Josh Cavallo, footballeur australien, a révélé son homosexualité. Il est alors le premier joueur en activité du Championnat Australien, A-League, à faire cette démarche. "Je suis joueur de football et je suis gay", a déclaré le joueur de 21 ans. "Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité équitablement", a expliqué l'ancien international Espoirs australien.

Peu de footballeurs professionnels avaient déclaré publiquement leur homosexualité. Ils le faisaient généralement après avoir arrêté de jouer pour éviter les remarques homophobes des spectateurs. Le premier à le faire avait été l'Anglais Justin Fashanu en 1990. Mais il s'est suicidé en 1998 après avoir arrêté de jouer et alors qu'il vivait aux États-Unis. Les années après coming-out avaient été difficiles, il avait même dû changer de club, puis de pays.

Josh Cavallo a alors lui-même indiqué que le cas de Fashanu était présent dans son esprit alors qu'il considérait l'éventualité de révéler son homosexualité. "Je me souviens avoir lu au sujet de Justin Fashanu comme étant le premier footballeur professionnel à révéler son homosexualité dans les années 1990 et son suicide huit ans plus tard et cela m'a fait réfléchir", a affirmé le footballeur.

De nombreux soutiens de la part d'autres acteurs du football

Depuis qu'il a fait son coming-out, Josh Cavallo se dit submergé par les messages de soutiens à son égard. Il a même qualifié "immense" celui de son club d'Adelaide United Football Club, de ses équipiers et des responsables du football australien. Il a par ailleurs confié qu'il voulait devenir un exemple pour les autres joueurs gay.

D'autres joueurs ou anciens joueurs ont eux aussi, réagi après l'annonce du footballeur australien. Notamment, le français, Antoine Griezmann avec son tweet : "Proud of you" (Fier de toi). L'attaquant suédois, Zlatan Ibrahimovic a lui, commenté : "You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect" (Tu es un champion. Le football est pour tout le monde. Grand respect.)

Plusieurs clubs européens comme Arsenal, la Juventus, et Barcelone ont également félicité Josh Cavallo pour ses déclarations. Les réactions se sont même étendues au delà du football avec celle de l'ex-joueur de basket espagnol Pau Gasol, aujourd'hui membre du Comité International Olympique (CIO), qui a estimé, également sur Twitter, qu' "en 2021 cela ne devrait pas être une nouvelle. Bravo pour ce pas en avant pour le sport, bien dit".