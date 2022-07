Japon : un Français n'obtient pas la garde de ses enfants, enlevés par leur mère en 2018

Le Français Vincent Fichot ne reverra pas ses enfants, enlevés par leur mère japonaise. La justice a tranché à Tokyo. Le juge japonais n'a pas pris en compte le mandat d'arrêt international émis par la justice française. Vincent Fichot n'aura plus aucun droit sur ses enfants d'ici leurs 18 ans. Le quadragénaire ne les a plus vus depuis leur enlèvement en août 2018 par leur mère.

"Le juge a décidé de donner l'autorité parentale à mon épouse", confie-t-il à la sortie du tribunal. "Les motivations sont que c'est elle qui a la garde des enfants depuis quatre ans, qu'elle a obtenue illicitement". À la suite d'une procédure pénale lancée en France en 2019, la justice française a émis fin 2021 un mandat d'arrêt international contre la mère de ses enfants pour soustraction de mineurs et mise en péril d'un mineur.

Je me battrai tous les jours jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison Vincent Fichot

"Ils sont bien au courant qu'un mandat d'arrêt a été émis par Interpol pour maltraitance et enlèvement, mais ce mandat d'arrêt ne sera pas exécuté au Japon", constate-t-il. "Au Japon, le gouvernement français s'entretenait soi-disant avec le premier ministre (Yoshihide) Suga. Ils s'étaient mis d'accord pour qu'une garde partagée soit mise en place et on voit que la France n'a aucune crédibilité auprès des autorités japonaises", juge-t-il. "Je me battrai tous les jours jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info