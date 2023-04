Japon : le festival des bébés sumos en pleurs fait son grand retour

La plupart du temps, un bébé qui pleure n'est pas une bonne nouvelle. Mais au Japon, c'est tout le contraire ! Après 4 ans d'interruption due au Covid-19, le festival des bébés sumos en pleurs a fait son retour dans le pays. Une compétition traditionnelle au cours de laquelle les bébés sont encouragés à pleurer, car, selon les croyances japonaises, les pleurs les protègent des démons et autres mauvais esprits.

Les bébés sont portés dans les bras de leurs parents, qui se tiennent debout au milieu d'une arène de sumos. Ils secouent gentiment leurs enfants, leur font des grimaces méchantes, ou enfilent même un masque de démon pour les effrayer. Le but de chaque parent est que leur bébé pleure à chaudes larmes, car le gagnant est le bébé qui pleurer le plus fort, celui qui fait le plus de bruit.

Le Festival des bébés sumos en pleurs a lieu tous les ans, un peu partout dans le pays. Cette tradition ancestrale, qui perdure depuis le XVIIe siècle, est même à l'origine d'un célèbre proverbe japonais : "Les bébés qui pleurent sont ceux qui grandissent le plus vite."



