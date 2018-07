publié le 06/07/2018 à 04:15

Les médias japonais ont annoncé, vendredi 6 juillet, l'exécution de Shoko Asahara, ancien gourou de la secte Aum. Celui-ci avait activement participé à l'organisation de l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995. Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement confirmé cette information donnée par les TV et agences de presse nippones. Six autres ex-membres de la secte, en plus du gourou, ont été exécutés vendredi matin au Japon pour leur implication dans le même attentat. Une conférence de presse du ministre de la Justice est prévue plus tard dans la journée à Tokyo.



La probabilité d'exécution des ex-membres de la secte Aum condamnés s'était renforcée ces derniers temps avec le déplacement de plusieurs d'entre eux. Shoko Asahara (de son vrai nom Chizuo Matsumoto) avait vu sa sentence de peine capitale confirmée il y a des années et attendait depuis dans les couloirs de la mort à l'instar de 12 complices impliqués dans cet attentat au sarin qui avait tué 13 personnes et causé des maux divers, parfois irréversibles, à 6 300 autres. Le 20 mars 1995, selon un procédé très réfléchi, plusieurs membres de l'organisation occulte Aum Vérité suprême, créée par Shoko Asahara, répandaient du gaz sarin dans des rames de métro convergeant vers le coeur administratif de la capitale.

Un gourou qui courait les plateaux de télévision

Nul ne comprit tout de suite ce qu'il se passait à cette heure matinale, en pleine période de pointe, alors que de nombreux passagers sortaient suffoquant, sans plus rien voir, de diverses bouches de métro des lignes visées. Avant cet attentat qui a choqué le pays, le Japon avait regardé avec une fascination mêlée d'angoisse germer et grandir Aum dans les années 1980 et 1990. Le chef mystique Asahara allait alors d'émissions de télévision en podiums de campagne électorale pour capter l'attention des citoyens, parmi lesquels de jeunes scientifiques de haut vol, des médecins, des avocats et autres individus appartenant à l'élite.