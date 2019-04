publié le 15/04/2019 à 00:05

L'annonce a été faite par Matteo Salvini, ce dimanche 14 avril. À partir du mois de juin prochain, tous les policiers italiens seront équipés de pistolets électriques, a déclaré le ministre de l'Intérieur lors d'une réunion de son parti, la Ligue.



Une expérimentation avait été lancée en septembre à Milan, Naples, Turin, Bologne, Florence, Palerme, Catane, Padoue, Caserte, Reggio Emilia, Brindisi et Gênes, ont rappelé des sources au ministère.

Samedi 13 avril, un policier a d'ailleurs braqué un pistolet de type Taser dans la capitale de la Ligurie (nord-ouest) contre un Tunisien qui tentait d'échapper à une expulsion. Selon les sources ministérielles, il a suffi de pointer le rayon lumineux du pistolet, sans même recourir à la décharge électrique, pour stopper l'homme et le conduire sur le bateau qui l'a ramené en Tunisie.

48 incidents où cette arme s'est révélée décisive

De septembre à février, les services de police participant à l'expérimentation ont fait état de 48 incidents au cours desquels un pistolet électrique a été décisif. "Et dans la majorité des cas il a suffi de menacer de l'utiliser pour résoudre la situation", selon ces sources.



Adoptés dans une centaine de pays, ces pistolets à impulsion électrique visent à limiter les cas d'utilisation des armes à feu. Mais ils ont été catalogués comme instruments de torture par l'ONU et, selon Amnesty international, ils ont fait plus d'un millier de morts, essentiellement par arrêt cardiaque, aux Etats-Unis et au Canada, où ils sont utilisés depuis près de 20 ans.