publié le 17/05/2018 à 11:59

Il s'agit de la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014. Lundi 14 mai, au moins 59 Palestiniens ont été tués dans des tirs de l'armée israélienne alors qu'ils manifestaient contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Mercredi 16 mai, un haut responsable du Hamas a affirmé que la très grande majorité des Palestinienstués dans la bande de Gaza lors du rassemblement appartenaient au mouvement islamiste, qui dirige l'enclave.



L'armée et le gouvernement israéliens, confrontés à une vague de réprobation dans le monde entier, se sont saisis de ces propos pour contester le caractère pacifique des événements et maintenir que ceux-ci étaient orchestrés par le Hamas.



Le pape François s'est dit "très préoccupé par l'escalade des tensions en Terre Sainte" et le président russe Vladimir Poutine a appelé à "renoncer à la violence" alors que son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a jugé "blasphématoire" de comparer à des "terroristes" les dizaines de manifestants "pacifiques", tués à Gaza par des tirs israéliens.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné le silence de la communauté internationale face à la "tyrannie israélienne" tandis que les ministres arabes des Affaires étrangères devaient tenir jeudi au Caire une réunion extraordinaire sur "l'agression israélienne contre le peuple palestinien".

Des tirs israéliens sur le Hamas

Des milliers de Palestiniens ont débuté le 30 mars dans la bande de Gaza un mouvement de plus de six semaines contre le blocus israélien et pour le droit des Palestiniens à revenir sur les terres qu'ils ont fuies ou dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948.





La tension est retombée dans la bande de Gaza à la veille du ramadan, le mois de jeûne musulman, mais la situation demeure hautement volatile. Des chars israéliens ont frappé plusieurs positions du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse à des tirs d'armes à feu, a dit notamment l'armée.