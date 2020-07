Iran : 19 morts dans une explosion dans une clinique de Téhéran

et AFP

publié le 02/07/2020 à 01:18

Dix-neuf personnes sont mortes mardi 30 juin, au soir, dans une puissante explosion dans une clinique du nord de Téhéran. La police iranienne "interroge quatre personnes et enquête sur elles", écrit Iribnews, le site internet de l'audiovisuel public, citant le général Hamid Hadavand, adjoint au chef de la police de la capitale.

L'explosion a eu lieu au centre de santé de Sina Athar et a également causé des dommages aux bâtiments alentour et envoyé un panache d'épaisse fumée noire dans le ciel, a rapporté la télévision d'État. "Une explosion a été signalée à 20h56 (16h26 GMT) suivie d'un incendie à la clinique Sina Athar", ont indiqué les secours dans un communiqué.

L’explosion a fait dix-neuf morts. Quinze d'entre eux étaient des femmes selon la télévision d'État. Le porte-parole des pompiers de Téhéran, Jalal Maleki, a affirmé pour sa part à la télévision d'État que l'explosion s'était produite lorsque des bonbonnes de gaz ont pris feu dans le sous-sol de la clinique.

Une précédente explosion

Une autre explosion avait secoué la capitale iranienne dans la nuit de jeudi 25 à vendredi 26 juin. Un réservoir de gaz avait explosé dans le sud-est de Téhéran, dans le secteur de Parchin, près d'un site militaire inspecté en 2015 par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), selon le ministère iranien de la Défense.

L'explosion avait été provoquée par la fuite de réservoirs de gaz, avaient indiqué les autorités. Le site de Parchin a été inspecté par l'AIEA avant la signature d'un accord nucléaire international en 2015. Le lieu était soupçonné d'avoir abrité des tests d'explosions conventionnelles applicables au nucléaire, ce que la République islamique avait alors démenti.