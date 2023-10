INVITÉE RTL - Mariage forcé : "On m'a transformé en légume", témoigne Afshan Riaz

En France, plus de 50.000 femmes sont mariées de force chaque année. Afshan Riaz, est l'une d'entre elle. Son livre, Ils m'ont mariée de force, est publié aux éditions City. Il sort ce mercredi 4 octobre 2023.

Invitée de Focus Dimanche, Afshan Riaz, d'origine pakistanaise, raconte son combat pour la liberté. En 2016, elle part en vacances au Pakistan. Elle y retrouve sa famille, qui s'empresse de lui présenter des hommes afin de la marier. Afshan refuse, jusqu'à céder par amour pour son père. Elle réussit à divorcer au bout de 9 mois et quitte le Pakistan. Sa famille ne conçoit pas le divorce et la déshonore. Aujourd'hui, Afshan n'a plus aucune relation avec sa famille.

Dans son livre, l'autrice témoigne de cette violence symbolique dont elle souffre de ses 14 à 25 ans. Elle évoque aussi cette quête perpétuelle de l'identité. Née en France, Afshan baigne dans la culture française, mais ses origines pakistanaises lui reviennent sans cesse en pleine figure : "Pendant longtemps, on passe notre temps à chercher qui nous sommes, entre la Française d’ici et la Pakistanaise de là-bas".



On est nulle part chez soi Afshan Riaz

"Quand tu rentres chez toi, ta famille te fait bien comprendre qu’attention, tu n’es pas Française, donc ne ramène pas tes codes français. Et quand tu es à l’école, on t’explique qu’ici, c’est la France, ce n’est pas le Pakistan. On est tout le temps entre deux mondes. On est nulle part chez soi, et c’est terrible parce que lorsqu’on est adolescent, on a besoin de repères", explique-t-elle au micro de Mohamed Bouhafsi.



>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, la rédaction de RTL revient sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donne la parole à ceux qui la font.