INVITÉE RTL - Comment le prince Harry veut réformer les médias pour lui et les enfants de la famille royale

"Le combat de sa vie". Ce mardi 6 juin, le prince Harry est venu témoigner à la barre de la Haute Cour de Londres dans le cadre de son procès contre le média britannique The Daily Mirror. Le fils du roi Charles III reproche au tabloïd d'avoir obtenu des informations sur lui en utilisant des méthodes illégales, à travers notamment des écoutes téléphoniques.

Pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point De Vue, le fils de Diana tient notamment la presse à scandale comme responsable de la mort de sa mère. Et cette bataille vis-à-vis de cette presse remonte même à son enfance. Le jeune Harry avait été photographié en train de tirer la langue. "Sauf qu'au départ, c'étaient les photographes qui lui avaient fait tirer la langue", raconte la spécialiste de la famille royale. Une image "d'enfant mal-élevé" avait été accolée à Harry.

"C'est la toute première manipulation et ça, c'est vraiment devenu son cheval bataille", raconte Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Pendant plus de 20 ans, le fils de Charles III a notamment refusé de regarder directement les photographes à la suite de cet épisode.

Lors de ce procès, Harry a aussi confié que cette intrusion de la presse lui avait causé beaucoup de douleur, de la paranoïa, de la détresse mentale et qu'elle avait pu affecter ses relations avec de nombreux proches, comme William ou sa mère.

"Une mission sacrée" pour Harry

"Chaque article m'a fait souffrir", a-t-il raconté devant la Haute Cour de Londres. Le prince Harry "se sent investi d'une mission presque sacrée de changer les choses, de réformer les médias", explique Adelaïde de Clermont-Tonnerre. "Il a décidé tout seul de partir combattre contre le système médiatique. Pour lui, la famille est comme un animal de zoo enfermé dans une cage qui appartient à la presse", fait remarquer la responsable de Point de Vue.

Mais plusieurs critiques ont visé le prince Harry et sur son attitude vis-à-vis de la presse people. Même s'il n'est plus prince, il continue d'attirer l'attention. Ces derniers mois, le fils de Charles III a publié un livre, il est apparu dans l'émission d'Oprah Winfrey et a même participé, en compagnie de Meghan Markle, à un documentaire diffusé sur Netflix.

