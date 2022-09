INVITÉ RTL - Guerre en Ukraine : "Je suis heureux qu'il y ait l'Europe", dit Jean-Paul Rouve

Ce samedi 17 septembre, l'acteur Jean-Paul Rouve était l'invité d'Ophélie Meunier dans le Journal Inattendu sur RTL. L'occasion pour le comédien de livrer son regard sur l'actualité, notamment sur la guerre en Ukraine. "L'actualité passe, ça va tellement vite, on entend quelque chose et puis déjà, il y a quelque chose derrière qui vient", dit-il.

"La chose la plus importante, là, c'est la guerre en Ukraine, faut pas l'oublier. C'est très grave ce qui se passe. Heureusement qu'on a l'Europe. J'ai l'impression que c'est l'Europe quand même qui tient tout ça. J'ai l'impression quelquefois d'être peut-être en 1933", poursuit-il.

"Tous les partis extrémistes français disent des choses terribles. Je le dis sincèrement, je suis heureux qu'il y ait l'Europe. Je suis heureux qu'il y ait l'OTAN. Je suis heureux qu'il y ait tout ça et il faut se battre pour ça. Il faut se battre pour la liberté. Et si cet hiver, on doit baisser le chauffage d'un degré, eh bien c'est pas très grave. Il ne faut pas oublier tout ce que nos parents ou nos grands parents ont vécu à partir de 1940", ajoute-t-il.

