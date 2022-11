INVITÉ RTL - Corée du Sud : comment se crée un mouvement de foule ?

La fête d'Halloween a viré à la tragédie en Corée du Sud. Durant les festivités de ce samedi, au moins 151 personnes, dont 19 étrangers, sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées à la suite d'une bousculade dans le centre de Séoul. Des dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, célébraient Halloween pour la première fois après la pandémie et s'étaient rassemblés en très grand nombre.

Invité de RTL lundi 31 octobre, le chercheur et spécialiste dans le comportement des foules, Mehdi Moussaïd, a tenu à assurer que le principe du mouvement de foule relevait plus de la physique que de l'humain : "On est sur un phénomène qui est très mécanique. C'est un effet de compression, on a trop de monde par rapport à l'espace disponible et on se retrouve avec un comportement collectif qui relève de la physique", a-t-il affirmé.

"Une personne va pousser un peu son voisin, qui va pousser son voisin, et cette vague de bousculade va compresser les gens au moment du passage de la vague, et ça, c'est dangereux". Il a aussi expliqué comment ces mouvements de foule pouvaient dégénérer. "Si par malheur, une personne perd l'équilibre et tombe, elle va jouer un rôle d'obstacle qui va faire tomber les autres et on va se retrouver avec un effet domino qui va créer un empilement d'individu qui est totalement involontaire".

Le sentiment d'être "piégé"

Durant un mouvement de foule, les personnes coincées à l'intérieur sont possiblement sujettes à un moment particulièrement anxiogène. "Le grand public n'a généralement pas conscience du danger de la foule, mais au moment où l'on commence à angoisser ou à se sentir trop serré, il est déjà trop tard, car on est piégé. On ne peut alors plus revenir en arrière", a expliqué Mehdi Moussaïd.

